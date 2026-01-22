5 günlük bebek engelli kaldı, aile gerçeği 3 yıl sonra öğrendi! Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı

Korkunç olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.

14 DAKİKA BOYUNCA BEBEĞE İŞKENCE

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca korkunç bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.

Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.

ENGELLİ DOĞDUĞU SÖYLENEREK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Çift, şiddetten habersiz kızlarını alarak evlerine döndü.

Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı. e-Devlet’ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendi. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin ceza almasını istemişti.



Vicdanları yaralayan görüntülerle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamanın devam ettiğini ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adaletin hiçbir tereddüte yer bırakmadan tecelli edeceğini söylemişti.



HEMŞİRE TUTUKLANDI



2021 yılında, Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire tutuklandı.