Bebek Evanur hayatını kaybetti: Acilde aileler birbirlerine girdi

İnegöl ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde Çilem ve Eyüp D. çifti, taşınacakları evdeki eşyaları toplamak için bebekleri Evranur D.’yi, Eyüp D.’nin anne ve babasının evine bıraktı.

Bir süre sonra Evranur’un nefes darlığı yaşadığını fark eden babaannesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu anlaşılan bebeğe kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN AİLESİNE SALDIRDI



Bebeğinin ölüm haberini alan Çilem D., ailesiyle birlikte, eşinin ailesine, "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek saldırdı.

Sandalye fırlatılıp, Çilem D.’ye tokat atıldığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Evranur D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.