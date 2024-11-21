Bebek ölümlerinin araştırılması komisyonuna üye seçimi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararına göre, Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurul’un 12 Kasım 2024 ve 13 Kasım 2024 tarihli 17'nci ve 18'inci Birleşimlerinde yapılan seçimlerde ve komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için 20 Kasım 2024 tarihindeki komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçildi.



22 üyeden oluşan komisyona Adıyaman Ak Parti Milletvekili İshak Şan başkan, Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, İstanbul AK Parti Milletvekili Ümmügülşen Öztürk sözcü, Adana MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy katip olarak seçildi.



ÜYE SEÇİMİNE DAİR KARAR



Öte yandan çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimine dair karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.



Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararına göre, çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda görev yapacak olan başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyeliklerinin isimleri Resmi Gazetede yayımlandı.



Yayımlanan kararda, toplam 22 üyeden oluşan komisyonda; AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas sözcü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık katip seçildi.