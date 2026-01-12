Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkıldı

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan ve uzun yıllardır kamuoyunda bilinirliği yüksek olan Bebek Otel’de tespit edilen imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı.

Kararın ardından otel yönetiminin yaptığı itiraz, idare mahkemesi tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

28 Aralık'ta kaçak yapılaşma olduğu tespit edilen ve mühürlenen Bebek Otel, iddiaya göre izinsiz faaliyete devam ettiği belirlendi.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, encümen kararı doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, sabahın ilk saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e geldi. Hazırlıklarını tamalayan ekipler yıkım işlemlerine geçti.

KAÇAK KISIMLAR YIKILDI

Teras kat ve kış bahçesi olarak adlandırılan bölümün kaldırılması için çalışma yapıldı. VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profilleri de yıkılan bölümler arasında yer aldı. Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler kaldırıldı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Oteldeki aramalarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanımına ilişkin aparatlar tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında otel sahibi ve işletme müdürü tutuklanmıştı.

Otel sahibi, özel müşterilere ilişkin otelin faaliyetlerine devam ettiğini kabul etmişti.