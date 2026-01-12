Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor
Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de kaçak yapılaşma olduğunun tespit edilmesinin ardından oteldeki bazı bölümler yıkılıyor.
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan ve uzun yıllardır kamuoyunda bilinirliği yüksek olan Bebek Otel’de tespit edilen imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı.
Kararın ardından otel yönetiminin yaptığı itiraz, idare mahkemesi tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
28 Aralık'ta kaçak yapılaşma olduğu tespit edilen ve mühürlenen Bebek Otel, iddiaya göre izinsiz faaliyete devam ettiği belirlendi.
İBB ekipleri, sabah saatlerinden itibaren otelin sahil kısmında bulunan bölüm ve çatıdaki kaçak yapılara karşı yıkım gerçekleştiriyor.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Oteldeki aramalarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanımına ilişkin aparatlar tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında otel sahibi ve işletme müdürü tutuklanmıştı.
Otel sahibi, özel müşterilere ilişkin otelin faaliyetlerine devam ettiğini kabul etmişti.