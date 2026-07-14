Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ev hapsiyle tahliye

Yaklaşık 6 aydır İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel’in işletmecisi Muzaffer Yıldırım, 5 Ocak 2026’da gözaltına alındı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi’nde 7 Ocak’ta tutuklandı.

Soruşturmanın aynı operasyon dalgasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19’u tutuklanırken, tutuklananlar arasında Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak’ı da bulunuyordu.

Soruşturma kapsamında Yıldırım’a ait konut ve işletmelerde aramalar yapıldı. Bazı haberlerde, yapılan aramalarda kumar organizasyonlarında kullanıldığı değerlendirilen poker pulları, para, iletişim cihazları ve dijital materyallerin ele geçirildiği ileri sürüldü.

Yıldırım’ın Adli Tıp Kurumu’nda alınan örnekler üzerinde yapılan incelemesinde saç örneğinde esrar tespit edildiği öne sürüldü.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiği ve söz konusu gelirlerin aklandığı yönünde ciddi emareler bulunduğu gerekçesiyle 9 Şubat 2026’da resen el koyma kararı verdi.

Karar aynı gün İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onandı. Böylece Yıldırım’ın mal varlığına el konulurken, soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması boyutuyla da sürdürüldüğü açıklandı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, 6 Mart 2026’da Yıldırım’a ait 6 şirkete kayyum atandığı bildirildi.

Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdikten sonra 17 Mart’ta adli kontrol şartıyla tahliye edildi.