Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirketle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.



MAL VARLIĞINA EL KONUŞMULTU



Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde Yıldırım'ın mal varlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.

VIP ODALARDA GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ BULUNMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel'de jandarma ekipleri arama yapmıştı.



Oteldeki aramalarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanımına ilişkin aparatlar tespit edilmişti.

Ayrıca oteldeki 6 VIP odada, gizli kamera düzeneğinin bulunup incelemeye alındığı da soruşturma dosyasına girmişti.

Jandarmanın ele geçirdiği bir defterde ise kumar partilerine katılan 30'dan fazla iş insanının ismi bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu isimlerin Bebek Otel'e geldiklerinde adlarına düzenlenmiş davetiyelerle, en fazla 50 kişinin kabul edildiği partilere girdiği, sonrasında VIP odalarda konakladığı da belirtilmişti.



Jandarmanın, Bebek Otel ile aynı soruşturmada aranan Şişli'deki lüks bir konutta ise gizli kamera ile kaydedilmiş çok sayıda görüntüyle dijital ve yazılı belge ele geçirdiği, Sabah gazetesinde çıkan haberde yer aldı. Aramalarda yakalanan, içinde görüntülerin bulunduğu flaş belleklerin de, Muzaffer Yıldırım'ın yaşadığı konutta bulunduğu öne sürüldü. Dijital belgelerin büyük bölümüne şifre konulduğu da ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında aralarında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da olduğu 19 kişi tutuklu durumda