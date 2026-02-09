Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

Ünlülüre yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde Yıldırım'ın mal varlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.



Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini kaydetti.