Bebek sahilinde ölü yunus karaya vurdu

Bebek sahilinde denize girenler suda ters dönmüş beyaz yunus gördü.

Öldüğü anlaşılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun çürümeye başladığı fark edildi. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan yunus, poşete konularak çöp konteynerine atıldı.



"ÇOK KÖTÜ BİR ŞEYDİ, ÜZÜLDÜK"



Olayla ilgili konuşan Azmi Yıldız, “Her gün buraya yüzmeye geliyoruz. Kıyıdan geliyordu, ben ne olduğunu bilemedim. Yakına gelince bir bakayım dedim, baktım ki balık beyaz yunus balığıydı. Ölmüş, çıkartmaya çalıştım." dedi.



"Çok büyüktü. Hiç olmuyordu ilk defa gördüm. Neden olduğunu bilemiyorum çok kötü bir şeydi." diye konuşan Yıldız. "Çok eski ölmüş, yeni değildi. Kokmuş ve kavurgaları iskeletleri dışarıya çıkmış, hayvan parçalanmıştı." dedi.

