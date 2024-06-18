Bebek sahilinde yat yangını

İstanbul'da Bebek sahilinde bulunan bir yatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yatta maddi hasar meydana geldi.

Bebek sahilinde yat yangını

'un Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde demirli bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada bir vatandaş bot ile yata yaklaşarak yanan yata kova ile su atarak müdahale etmeye çalıştı.

O anlar kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

sonrası yatta maddi hasar meydana geldi.

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