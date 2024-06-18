Bebek sahilinde yat yangını

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde demirli bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada bir vatandaş bot ile yata yaklaşarak yanan yata kova ile su atarak müdahale etmeye çalıştı.
O anlar kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın sonrası yatta maddi hasar meydana geldi.
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