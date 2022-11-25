Bebeklerini öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı

Adıyaman’da 19 yıllık bebek cinayeti soruşturulması sürüyor.

Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı.

Özel hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ve aile baskısı yüzünden bebeğin öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü belirlendi.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö. ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö. ve Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cinayet Büro Amirliği tarafından emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö. ve babası A.Ö.'nün sessiz kaldıkları belirtilirken, çiftin yakınlarının ise cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.