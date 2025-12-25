Bedava çikolata 20 öğrenciyi hastanelik etti

Kütahya'daki bir bakkal işletmecisi iddiaya göre, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı.

Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.