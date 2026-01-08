Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

Toplantıda bedelli askerlik için başvuruların başladığını duyuran Bakanlık kaynakları 2026 yılı için ücretin 333 bn 89 lira olduğunu açıkladı.

HALEP'TE YPG ÇATIŞMALARI

MSB kaynakları Suriye'de yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu.

"Suriye isterse yardım ederiz." diyen Bakanlık kaynakları, Suriye hükümetinin terörle mücadele operasyonu başlattığını kaydetti.

"HUKUK İHLALİ"

İsrail'in, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı ülke olarak tanıması bölgede tansiyonu yükseltirken Bakanlıktan da açıklama geldi.

İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasının hukuk ihlali olduğuna dikkat çekilirken "Uluslararası hukukun ihlali." denildi.