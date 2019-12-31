Bedelli askerlik başvuru ve ödemelerinde son gün

Bedelli askerlik başvuru ve ödemelerinde bugün son gün. Askerlik şubeleri de gece yarısına kadar ilgili işlemler için açık olacak. Son düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti bu yıl için yaklaşık 33 bin TL.

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Bedelli askerlik yapmak isteyenler için başvuru ve ödeme süresi bugün sona eriyor.

Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubelerinden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.  Ödemeler ise kamu bankaları ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.  Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler başvurularını ve ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Askerlik şubeleri bu gece yarısına kadar açık olacak. Bedelli askerlik ücreti bu yıl için 33 bin 233 lira.

Son yapılan düzenlemeye göre memur maaş katsayısına göre ücret her yıl değişecek.

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