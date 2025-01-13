Bedelli askerlik ne kadar? 2025 bedelli askerlik ücreti

2025 bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik ücreti, ocak ayı itibarıyla güncellendi. İşte, 2025 bedelli askerlik ücreti...



2025'TE BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?



Milli Savunma Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini 243 bin lira olarak duyurdu.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI



MSB açıklaması şu şekilde;



"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,



7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."