Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti

Milyonlarca vatandaşın gözü haziran ayı enflasyonuna çevrilmişti. Haziran enflasyon rakamları, İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. İşte, 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son durum...

ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,3 alacak.

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL'ye çıkmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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