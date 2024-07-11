Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nda, basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin önemli mesajlar verildi.

"ÖRGÜT KENDİSİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAK"



MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Örgüt kendisini bekleyen sondan kaçamayacak." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kilit Harekâtımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır.”



BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili ise şu açıklama yapıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir. 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında bedelli askerlik başvuru sayısı 46.972'dir.”