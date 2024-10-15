Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zammı

2025 Ocak ayında artış göstermesi beklenen bedelli askerlik fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. 2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 günü TÜİK tarafından ilan edilecek. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, 2025 bedelli askerlik zammında son bilgiler...



GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ



Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.



2025'TE BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?



6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir.



2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 242.555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.



Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.



BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.



Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

