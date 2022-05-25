Bedelli askerlik ücreti ne kadar? (Yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli mi?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya ve yoklama kaçağı kişilerin bedelli askerlikten yararlanabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.'' ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?



2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.



BAKAYA ASKERLİK NEDİR?



Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' deniyor. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinir.