Bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek: MSB'den uyarı

"Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, şöyle denildi:

"1 TEMMUZ 2025 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ"



Bakanlıktanyapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.



Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.