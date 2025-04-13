Bedelli askerlik yapanlara kıdem tazminatı müjdesi

İstanbul'da bedelli askerlik yapan bir çalışanın, iş vereniyle yaşadığı anlaşmazlık yargıya taşındı, istinaf mahkemesi bedelli askerlik yapanları ilgilendiren bir karara imza attı.

İstanbul'da yaşayan Gökhan A., bir zincir giyim mağazasında çalıştı. Satış danışmanlığı yapan Gökhan A., 2019 yılında işten ayrıldığında 4 bin 400 lira maaş alıyordu. Bedelli askerlik yapmak için işten istifa eden işçi, iş yerinden 20 bin lira kıdem tazminatı istedi.

İşveren, "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak." diyerek, işçinin talebini reddetti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı, işçi konuyu yargıya taşıdı.