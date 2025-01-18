Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi (2025 bedelli askerlik celp tarihi)

2025 ocak ayı itibarıyla bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Askerlik görevini bedelli olarak tamamlayacak olan adayların sevk edilecekleri tarihler açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında şubat, mart ve nisan ayı sevk tarihleri belli oldu. BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ



Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;



02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

E- DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA



Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.



SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA

