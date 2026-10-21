Katar 'ın başkenti Doha'da bugün Katar Devleti Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauhari, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

Ayrıntıları aktaran NTV Ankara Muhabiri Erce Tiren, mutabakatın; askeri üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim , araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Bu girişimin, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Mutabakata, dolunay anlamına gelen “Bedir” ismi verildiği vurgulanarak, bu mutabakat sayesinde dört ülkenin birbirini tamamladığı ve anlaşmanın büyük bir askeri ve ekonomik önem taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada mutabakatın, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahip olduğunun altı çizilerek, her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ile entegrasyon sağlanacağı, savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirileceği ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği ifade edildi.

Ayrıca mutabakatın; katılımcı ülkeler arasındaki askeri iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağı kaydedildi.

MEKKE İTTİFAKI ANLAŞMASI MECLİS'TE

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Anlaşması da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuştu.