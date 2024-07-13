Bedirhan, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Erzurum'da, serinlemek için Tortum Baraj Gölü'ne giren Bedirhan Kotan (17), boğuldu. Dalgıç jandarma ve AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı Kotan'ın cansız bedeni, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bedirhan, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Uzundere ilçesinde Tortum Baraj Gölü'nde meydana geldi. Kuzenleri ve arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Bedirhan Kotan, serinlemek için göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Kotan, kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen Jandarma ve AFAD'ın dalgıçları, yaptıkları aramalarda Kotan'a ulaşamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Bugün sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Botla göle açılan dalgıçlar, saat 08.30 sıralarında Kotan'ın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Bedirhan Kotan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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