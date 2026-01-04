Bedri Usta'ya soruşturma

“Bedri Usta Kebap” adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu son günlerde sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın mekandaki fahiş fiyatlara tepki gösterdiği paylaşıma Aydoğdu "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” diyerek cevap vermişti.

Artan tepkilerin ardından Aydoğdu, sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı.

Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selamlar, Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz. Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim. Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki işletmeye dair ihbar ve şikayetler üzerine Başsavcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme ve Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlattı.

Basşavcılık açıklamasında, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.