Bedriye Kılıç olayının ayrıntıları: Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o gün sırra kadem bastı. 6 Temmuz 2023 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Bedriye Kılıç'a ulaşamayan anne ve babası, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Tayfun Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haber vtrsindeki görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü.
Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetti. Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise gelini hakkında öyle şeyler söyledi ki tepkiler çığ gibi büyüdü.
"Gelinim biraz dangalaktı, 3 – 4 aylığına bir yerlere gideceğim kimse beni bulamayacak" dediğini iddia etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Kadın Cinayeti