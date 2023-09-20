Bedriye Kılıç olayının ayrıntıları: Televizyona çıktı diye eşi tarafından öldürüldü mü?

Suçlamaların odağındaki Tayfun Kılıç iddiaları reddetti. Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise gelini hakkında öyle şeyler söyledi ki tepkiler çığ gibi büyüdü.



"Gelinim biraz dangalaktı, 3 – 4 aylığına bir yerlere gideceğim kimse beni bulamayacak" dediğini iddia etti.