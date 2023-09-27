Bedriye Kılıç'a ne oldu, bulundu mu? Bedriye Kılıç olayının ayrıntıları

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Görgü tanıkları teker teker yayına katılıp Tayfur Kılıç hakkında bildiklerini anlattı. Tayfur Kılıç, eşi Bedriye kılıç ailesinin evine sığındı diye ailesinin evini bile silahla bastığı iddialar arasındaydı.

Bedriye Kılıç'ı tanıyan herkes kendi isteği ile çocuklarını bırakıp gitmeyeceğinin altını özellikle çizdi. Kıskanç kocanın eşi kaybolduktan sonra aramaması kafa karıştırıcıydı.



Yayına bağlanan bir kişi çarpıcı bir iddiada bulundu. Tayfur Kılıç'ın sarhoşken arkadaşlarına; "Çimen derede kör bir kuyu var oradan yakında zamanda bir ceset çıkacak." dediğini iddia etti. Tayfur Kılıç'ın olay günüyle ilgili çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir emare bulunmuyor.