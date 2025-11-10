beIN Sports'ta panik: Silahlı bir kişi televizyon binasına girdi
10.11.2025 12:35
Son Güncelleme: 10.11.2025 12:47
İHA, DHA
beIN Sports'ın Ayazağa'da bulunan binasına silahlı bir kişi girdi. Bir yorumcunun, güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne süren silahlı adam, polis tarafından ikna edilip emniyete götürüldü.
beIN Sports'un İstanbul Ayazağa'da bulunan televizyon binasına silahlı bir kişi girdi.
Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı.
Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S. isimli adam, kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.
ELİNDE SİLAHLA MASADA OTURDU
Televizyon binası içinden gelen ilk görüntülerde, silahlı bir kişinin bir masada oturduğu ve elinde silah olduğu görüldü.
Silahlı adamın girdiği binada çalışanlar güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi.
YARIM SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti.
Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.