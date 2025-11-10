beIN Sports'ta panik: Silahlı bir kişi televizyon binasına girdi

beIN Sports'un İstanbul Ayazağa'da bulunan televizyon binasına silahlı bir kişi girdi.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı.

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S. isimli adam, kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

ELİNDE SİLAHLA MASADA OTURDU

Televizyon binası içinden gelen ilk görüntülerde, silahlı bir kişinin bir masada oturduğu ve elinde silah olduğu görüldü.