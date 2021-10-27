Bekçi alımı başvurusu başladı mı? (2021 Bekçi alımı başvuru şartları neler?)

Bekçi olmak isteyen pek çok vatandaş, 2021 bekçi alımı şartlarını merak ediyor. Peki, bekçi alımı ne zaman, bekçi olmak için gereken şartlar neler?

Haberler 27.10.2021 - 11:35

Bekçi alımı başvurusu başladı mı? (2021 Bekçi alımı başvuru şartları neler?)

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

alımı tarihlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu, 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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