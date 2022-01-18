Bekçi alımı ne zaman yapılacak? (2022 bekçi alımı şartları neler?)

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, yıl içinde dönem dönem yapılan bekçilik alımı başvuru duyurusunu merak ediyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi olmak için gereken şartlar neler?

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 14:18 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 14:59

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? (2022 bekçi alımı şartları neler?)

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alımlarının ne zaman yapılacağı, bekçi olmak isteyen vatandaşların gündeminde.

Her yıl belli tarihlerde gerçekleşen alımlar için, adaylardan en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı isteniyor.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2022'nin ilk aylarında alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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