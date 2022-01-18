Bekçi alımı ne zaman yapılacak? (2022 bekçi alımı şartları neler?)

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Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, bekçi olmak isteyen vatandaşların gündeminde.

Her yıl belli tarihlerde gerçekleşen alımlar için, adaylardan en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı isteniyor.



BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?



Bekçi alımı tarihlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2022'nin ilk aylarında alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



En az lise veya dengi okul mezunu olmak



En az 167 cm boyunda olmak



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak



31 yaşından gün almamış olmak



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

