Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023/1 PA bekçi alımı başvuru sonuçları)

Bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, 3 Şubat'ta sona eren bekçi alımı başvurularının ardından sorgulanmaya başladı. 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023/1 PA bekçi alımı başvuru sonuçları)

Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak 1250 çarşı ve mahalle bekçi alımı için başvuru sonuçları beklenmeye devam ediyor. 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, gözler Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, bekçi alımı için başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde bekçi alımı başvuru sonuçlarının mayıs başı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023/1 PA bekçi alımı başvuru sonuçları) - 1

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları https://pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

ALIMLAR 4 AŞAMADA YAPILACAK

alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...