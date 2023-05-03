Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023/1 PA bekçi alımı başvuru sonuçları)

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak 1250 çarşı ve mahalle bekçi alımı için başvuru sonuçları beklenmeye devam ediyor. 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, gözler Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Polis Akademisi Başkanlığı, bekçi alımı için başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor.



Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde bekçi alımı başvuru sonuçlarının mayıs başı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları https://pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.



ALIMLAR 4 AŞAMADA YAPILACAK



Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.