Bekçi alımı yönetmenliğine 'hapis düzenlemesi'

UYUŞTURUCUDAN SORUŞTURMA ŞARTI, TEDAVİ OLARAK DEĞİŞTİ



Öte yandan yönetmeliğin uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartında da değişiklik yapıldı. Öncekinde kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak şartı yer alırken, yenisinde bunun yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.



Eski yönetmelikte yer alan şu hüküm ise yeni yönetmelikte düzenlenmedi:



“Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.”