Bekçi fark etti: İnşaatın temelinde çocuk cesedi bulundu

Sancaktepe'de bir inşaatın su dolu temelinde görevli bekçi tarafından çocuk cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan mahallede önceki gün akşam saatlerinde 3 çocuk kaybolmuştu.

Bekçi fark etti: İnşaatın temelinde çocuk cesedi bulundu

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'ta bulunan inşaatın su dolu temelinde görevli bekçi tarafından cesedi fark edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, inşaat alanında çalışma başlattı.

Cesedin küçük yaşta bir çocuğa ait olduğu öğrenildi. Polisler olay yerinde inceleme yaparken, önceki gün akşam saatlerinde aynı mahallede sokakta oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler kayıp olmuş ve arama çalışması başlatılmıştı.

Bekçi fark etti: İnşaatın temelinde çocuk cesedi bulundu - 1

Bulunan cesedin kayıp çocuklardan birine ait olup olmadığı ilerleyen saatlerde ortaya çıkması bekleniyor.

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