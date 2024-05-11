Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çiftçi’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Çiftçi’nin cansız bedeni otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.