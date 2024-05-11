Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu

Mardin'de oto galericiler sitesinde bekçilik yapan kişi nöbet kulübesinde ölü bulundu.

Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu

'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki oto galericiler sitesinde bekçilik yapan 53 yaşındaki Celal Çiftçi’nin nöbet kulübesinde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu - 1

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çiftçi’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Çiftçi’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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