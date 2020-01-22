Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

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