Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.
Anadolu Ajansı 22.01.2020 - 12:39| Son Güncelleme : 22.01.2020 - 12:49
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