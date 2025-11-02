Bekçilere silah gösteren şüpheli gözaltına alındı

Nilüfer'deki bir alışveriş merkezinde kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ile AVM içerisindeki başka bir kişi tartışmaya başladı.

Olaya müdahale eden bekçilere direnen şüpheli, belindeki silahı gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.