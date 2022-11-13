Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 EGM bekçilik mülakat sonuçları)

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlar için gözlerini EGM PA adreslerine çevirdi. İşte ayrıntılar.



BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.



2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına katılacak olan adayların beklediği sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Tarih açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?



Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;



a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,



b) Kendisinden istenileni kavraması,



c) Özgüveni,



ç) İfade etme yeteneği,



d) Beden dilini kullanma becerisi,



olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.