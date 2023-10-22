Bekçilik sınav sonuç tarih açıklandı: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav duyurusunda yapılan sonuç açıklamasında; "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA



Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.