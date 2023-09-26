Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati ve süresi

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Duyuruda sınav saati ve süresi gibi bilgilere yer verildi. Peki, Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgiler...

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati ve süresi

Sınava; 12-22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı  30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati ve süresi - 1

SORU VE CEVAPLARIN YAYIMLANACAĞI TARİHİ

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02/10/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuç bilgileri 23/10/2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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