Bekçinin şehit edilmesine ilişkin beş kişi yakalandı

Bağcılar'da bekçinin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan zanlı sayısı beş oldu.

Bekçinin şehit edilmesine ilişkin beş kişi yakalandı

'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda Uğur Gölçek'in edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı beş oldu.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yakalanan şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö'nün (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.


Bağcılar'da vurulan bekçi şehit oldu

Bağcılar'da vurulan bekçi şehit oldu

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...