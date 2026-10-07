TBMM Başkanvekilliği'nden istifa etmişti. Bekir Bozdağ'ın yerine gelen isim belli oldu
07.10.2026 12:19
Son Güncelleme: 07.10.2026 12:31
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden yerine Bekir Bozdağ'ın yerine Meclis Başkanvekilliği görevini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt devralacak.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bozdağ'ın vazifesini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın devralacağını açıkladı.
Erdoğan, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini fedakarlıkla sürdürdüğü için Bozdağ'a şükranlarını sundu.
Açıklamalarında Erdoğan, şunları söyledi:
“Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıllık büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de başarılar diliyorum.”
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
YUSUF BEYAZIT KİMDİR?
Yusuf Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. TODAİE’de yüksek lisansını yaptı.
İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
26 ve 27. Dönemlerde Tokat Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. 27. Dönemde AK PARTİ Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanıdır.
İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babasıdır.