TBMM Başkanvekilliği'nden istifa etmişti. Bekir Bozdağ'ın yerine gelen isim belli oldu

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

Yusuf Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. TODAİE’de yüksek lisansını yaptı.

İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

26 ve 27. Dönemlerde Tokat Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye -İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. 27. Dönemde AK PARTİ Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanıdır.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babasıdır.