Bekir Bozdağ'dan ABD'ye Osman Kavala yanıtı: Onlar kendi işine baksın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik tepkilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.

Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.

ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Türk yargısı bağımsızdır ve Türk milleti adına karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar.

Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez. Türk yargısı başka ülkelerin yöneticilerinin değerlendirmelrine göre karar vermez.Hakim ve savcılar üzerine baskı kurulması kabul edilemez."