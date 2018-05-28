Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi.

Bozdağ, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" diye konuştu.

İzmir'de TRT aracına yönelik saldırıya da değinen Bozdağ, "Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin iddiaları için ise şunları söyledi:

"ABD'ye kükreyeceğine Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge veri isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor."



ALMANYA'YA MİTİNG TEPKİSİ

Almanya'nın HDP mitingine izin vermesine de tepki gösteren Bozdağ, "Diyorum ki Alman hükümetine en büyük cevabı sandıkta verelim. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da, Berlin'in üzüldüğü Ankara'nın sevindiği bir seçim sonucu ortaya çıktığı zaman bunların yaptıkları bütün Türkiye aleyhtarı çalışmalar boşa gidecektir" dedi.