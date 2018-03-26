Bekir Bozdağ'dan Avusturya Başbakanı'na yanıt

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantının gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

(Zeytin Dalı Harekatı) )3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. Herhangi bir sivilin burnu dahi kanamamıştır. Afrin harekatında toplam 49 askerimiz şehit oldu. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır. Türkiye sivil hassasiyeti gözeterek terörle mücadele ediyor. Bölgedeki mayınlı tuzaklar siviller için tehdit. Bölgede hayatın normalleşmesi için çalışılıyor.

(Türkiye-AB zirvesi) Umarız bu görüşmeler AB ile yeni bir kapı aralar.

Sayın Kurz (Avusturya Başbakanı), Türkiye'nin önemini kavrayamamış durumda. Avusturya'daki aşırı sağcıların düşüncelerini dile getiriyor. Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye hakı yok.



(PKK Sincar'dan çekiliyor iddiası) Irak ordusunun yerleştiği bölgeleri teyir ettik. Açıklamaları yakından takip ediyoruz.PKK, isim-üniformayla değişikliği değil terör örgütü bölgeyi terk etmeli.



(ABD ile Menbiç görüşmesi) Dışişleri müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.



(ABD ile Patriot görüşmeleri) Konu Erdoğan-Trump görüşmesinde gündeme geldi. Trump, Erdoğan'a Patriot füzesi teklifinde bulundu.



(Çiftlik Bank soruşturması) Altı kişi için kırmızı bülten çıkarıldı.

(İngiltere-Rusya casus krizi) Ülkeler sorunu kendi aralarında çözmeli. Türkiye, Rusya'ya karşı bir karar almayı düşünmüyor.

(Cinsel istismar düzenlemesi) Çalışma tamamlandı, alınan kararların sunumu gerekiyor.