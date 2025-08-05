Beklenen yağışlar geliyor mu?

Ülke genelinde bu hafta havalar nasıl olacak? NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, bu hafta sıcaklıklarda yükselme olduğunu söyledi.

Çalışkan ülke genelinde en sıcak günün çarşamba olacağını belirtip şunları kaydetti: "İstanbul ve İç Anadolu genelinde ama geçtiğimiz hafta gibi 40-45'lere çıkmayacak sıcaklıklar. 35-36-37'leri rahatlıkla göreceğiz. Bu üç gün Doğu Anadolu Bölgesi çok sıcak. Erzurum, Van, Hakkari, Diyarbakır özellikle Mardin'e kadar uzanan kesim Güneydoğu Anadolu'nun da bir bölümünde sıcaklıklar çok yüksek olacak.

"YANGIN TEHLİKESİ ARTACAK"

Perşembe ve cuma günü İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli eseceği için yine orman yangınları tehlikesi artacaktır. Çıkabilecek bir yangının hızlı büyüme ihtimali olacak risk yaratacaktır bu rüzgarlar. Karadeniz'de yüksek nem devam ediyor. İç Anadolu'da da sıcaklıklar daha yüksek değerlerde olacak. Bu hafta biraz daha inişli çıkışlı seyredecek hava koşulları.

Çarşamba günü Marmara ve Ege arasında yağmur geçişi olabilir ama beklediğimiz şekilde ülke genelini etkileyecek, barajlara da faydası olacak bir yağış bu hafta da yok."

