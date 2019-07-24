Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi. Emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Elexander Poganshev ile tartıştı. Bayram, daha sonra- tabanca ile Poganshev'e 2 el ateş etti. Poganshev, ağır yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Belaruslu diplomatı, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan diplomat, ameliyata alındı.



AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ



Olayın ardından apartmanda kızkardeşi ile oturduğu evine giden emekli albay Bayram ise polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bayram'ın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği'nde çalıştığı öğrenildi. Bayram'ın, kızkardeşine tacizde bulunduğu iddiası ile Belaruslu dipolmata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.



"DİPLOMATIN YARALANMASI SİYASİ VEYA BAŞKA MOTİFLİ BİR GELİŞME DEĞİL"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.



Emekli bir kişinin Belarus Büyükelçiliği Müsteşarı Alexander Poganshev'e beş-altı kez ateşin ardından intihar ettiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu diplomatın hemen hastaneye getirildiğini kaydetti.



Diplomatın ameliyatının son derece başarılı geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarın itibarıyla da odasına çıkacak düzeyde. Tabii ki her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, yarın normal odasına çıkabilecek inşallah daha çabuk iyileşir." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım haber geldiği zaman. İçişleri Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız , Emniyet Müdürümüz, bakan yardımcım tüm arkadaşlarımız burada, tüm arkadaşlarla süreci takip ediyoruz. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'ye de telefon açtım, bilgi verdim durumla ilgili. Yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Çok şükür Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyileşecek."



Soruşturmanın devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, adi bir suç. Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma bittikten sonra daha detaylı bilgiyi size verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander'ın sağlığının iyi olması." diye konuştu.

VALİ: MÜNAKAŞA SONUCUNDA YARALIYOR



Ankara Valisi Vasip Şahin, hastanede Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, olayın saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Çankaya Yıldızevler Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan, kızkardeşinin yanında bulunan Albay rütbesindeki bir askerimiz, yine komşusu olan Belarus Büşükleçiliği'nde müsteşar diploatı bir şekilde bir münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Yaralı derhal hastaneye getirildi. Şu an ameliyata alındı, müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar durumuyla yakından ilgileniyor. İnşallah sağ salim tekrar aramıza döner. Olayın faili olan albay emeklisi asker, aynı silahla tekrar aynı apartmanda kızkardeşine ait evde intihar etti" dedi.



'SİYASİ BİR BOYUTU YOK'



Konunun tüm detaylarıyla incelendiğini belirten Vali Şahin, "Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla konuyu araştırıyor. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok; ama dediğim gibi bütün boyutlarıyla konuyu araştırıyor arkadaşlar. Diplomat şuan ameliyatta, doktorlarımız ameliyattan çıkmadığı için bize bir şey diyemiyor. Ümit edyorum ciddi bir konu olmasın" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hastanede diplomatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.