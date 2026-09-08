Belçika merkezli suç örgütüne İzmir’de operasyon: 24 gözaltı, 1 milyarlık mal varlığına el konuldu

İzmir ’de, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve Belçika merkezli faaliyet gösteren “Yaramışlar” suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Bayram Yaramış’ın yöneticiliğini yaptığı suç örgütüyle birlikte hareket ettiği belirlenen 38 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şu ana kadar 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, 2’sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Diğer 11 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınmaz mallar, araçlar ve teknelere de el konuldu.

1 MİLYAR TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan analiz, istihbarat çalışmaları ve mali incelemeler sonucu, söz konusu suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık toplam değeri 1 milyar TL (20,7 milyon ABD doları) olan 87 adet taşınmaza, 18 adet araca, 4 adet özel tekneye, 14 adet şirket ortaklık payına, banka hesapları ile diğer malvarlığı unsurlarına el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, uyuşturucu madde ticareti ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.