Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke: Hatay'da kurulan hastanede bin 500'den fazla kişi tedavi edildi

DAYANIŞMA MESAJI

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, "Benim için dayanışma, gösterebileceğinizin en iyisini göstermeniz demektir. Bu ülkede iyi bir sağlık sistemimiz var. Bu yüzden depremin ardından Türkiye için yapabileceğimiz en iyi şey hastane göndermekti." değerlendirmesinde bulundu.



Vandenbroucke, bu dönemde gösterilen dayanışmanın Türkiye-Belçika ilişkilerine de olumlu yansımasını beklediğini söyledi.



HASTANE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Bu tür felaketlerden sonra sağlık sisteminin uzun süre baskı altında kalabileceğine işaret eden Vandenbroucke, diğer yandan sahada uzun süre kalmanın da personel rotasyonu açısından zor olacağını vurguladı.



Belçika Sağlık Bakanı, dün ilk rotasyon için ülkeye dönen 76 kişilik ekibin ardından ikinci vardiyanın başladığını ve sahra hastanesinin ne kadar süre faal olacağının henüz bilinmediğini belirtti.



Vandenbroucke, sahra hastanesi personelinin Belçika'dan ayrıldığı gün, uğurlama sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada da geçmişte dünyada meydana gelen depremlere ilişkin deneyimlerden yola çıkarak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde uzun sürecek bir baskı yaratmasının normal olduğunu ve ülkesinin, Türkiye'yi daha fazla desteklemeye hazır olması gerektiğini kaydetmişti.