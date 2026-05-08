Belçika Savunma Bakanı'ndan Türk savunma sanayisine övgü: Rol model niteliğinde

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Francken, ekonomik misyonlarda en önemli hususların temaslar ve anlaşmalar olduğunu belirterek "Bu yüzden Türkiye ’ye yönelik bu güzel ekonomik misyonda çok sayıda iyi temas kurulmasını, yeni iş bağlantıları, yeni portföyler ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını umuyorum." diye konuştu.

Misyonun Belçika açısından önemini anlatan Francken, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirttikten sonra "Türkiye’yi çok önemli bir ortak haline getiriyor. Türkiye, son derece kritik bir ülke, Asya için, Orta Doğu için ve Avrupa için bir merkez konumunda. Bir geçiş kapısı niteliğinde. Son derece önemli bir ülkesiniz." vurgusunu yaptı.

Francken, "Türkiye’nin büyük bir ekonomik ve jeopolitik güç olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, hem bizim çıkarımıza hem de Türkiye’nin çıkarına." diye de ekledi.

“BENİM İÇİN BİR ROL MODEL NİTELİĞİNDE”

Türk savunma sanayisinin önemi konusunda da Francken, Türkiye’nin özellikle araştırma-geliştirme, inovasyon, üretim ve yüksek nitelikli iş gücü alanlarında rol model olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Francken, 450'den fazla katılımcının yer alacağı heyette 60 ila 80 savunma sanayisi şirketinin bulunacağını belirterek, "Savunma sektörümüzün önemli bir bölümü, Türk savunma sanayisinden bir şeyler öğrenmeye büyük ilgi duyuyor." dedi.

“TÜRKİYE'YLE GÜMRÜK TARİFELERİ İSTEMİYORUM”

Dış ticaretten de sorumlu Francken, Türkiye ile Belçika arasında ticaret hacmini artırmak için ne tür planlamalar yapıldığına ilişkin, gümrük tarifelerinin kaldırılmasının öneminin altını çizdi.

Bazı ülkelerin tarifeleri araç olarak kullandığının görüldüğünü ancak bu politikayı tercih etmediğini söyleyerek, "Türkiye ile gümrük tarifeleri istemiyorum. Bence iyi bir ortaklığımız var, iyi bir anlaşmamız var. Tarım alanında daha fazla şey yapabiliriz, başka bazı alanlarda da daha fazlasını yapabiliriz." ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE'DE İLGİNÇ BİR İŞ GÜCÜ PİYASASI VAR”

Francken, Belçika'nın bira ve çikolata gibi güçlü ihracat ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye’nin de ilginç bir iş gücü piyasası var. Çalışkan insanlar ve emek yoğun bir yapıdan oluşuyor. İşçilik maliyetleri, bizim ülkemize göre daha düşük. Bu da birlikte yapabileceğimiz birçok fırsat olduğu anlamına geliyor. Ayrıca çok sayıda yüksek nitelikli genç insan üniversitelerden mezun oluyor, eğitim sisteminizden çok yetkin insanlar çıkıyor."dedi.

Tüm bu bağlamlarda temaslar ve anlaşmalar yapılabileceğini belirten Francken, siyasi görüşmelerin de olumlu şekilde ilerleyeceğini dile getirdi.