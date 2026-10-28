Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Belçika’daki büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici konumunda olduğu belirlenen S.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli, Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; S.G.’nin Belçika’da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının elebaşılığını yaptığı, örgütle birlikte Kolombiya’dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin Belçika’ya, buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Söz konusu sevkiyattan yüksek miktarda gelir elde ettiği belirlenen şüphelinin, Kolombiya bağlantılarını sağladığı ve kokaini emdirildiği maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği bildirildi.